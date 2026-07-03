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ДТП

Подросток на питбайке сбил ребёнка в Брянске

2026, 03 июля 14:20
Подросток на питбайке сбил ребёнка в Брянске
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Подросток на питбайке сбил пятилетнего ребёнка в Брянске накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.  

 

Авария произошла вечером 2 июля в районе дома № 5 по улице Новозыбковской в Брянске.  17-летний парень за рулём питбайка IRBIS сбил пятилетнего пешехода. Ребёнок находился на проезжей части без присмотра родителей. Подросток с места аварии уехал, но позже вернулся вместе с родителями. 

Пятилетний мальчик получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы лобной кости и правого бедра. Его доставили в больницу. 

Правоохранители установили, что водитель перевозил на питбайке пассажира. Оба были без шлемов. Водительского удостоверения у подростка нет. 

На несовершеннолетнего байкера инспекторы ГИБДД составили четыре административных материала. Кроме того, к ответственности привлекли 37-летнюю владелицу мототранспортного средства.

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