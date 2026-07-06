Улицу Бондаренко отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 06 июля 11:45

Полкилометра улицы Бондаренко отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Бондаренко в Советском районе Брянска. Подрядчик обновил 560 метров дороги.

Специалисты привели в порядок наружные инженерные сети и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие построили тротуары. Освещают улицу Бондаренко светодиодные фонари. В завершении подрядчик поставил дорожные знаки.