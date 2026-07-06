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ЖКХ

Улицу Бондаренко отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 06 июля 11:45
Улицу Бондаренко отремонтировали в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Полкилометра улицы Бондаренко отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Бондаренко в Советском районе Брянска. Подрядчик обновил 560 метров дороги.

Специалисты привели в порядок наружные инженерные сети и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие построили тротуары. Освещают улицу Бондаренко светодиодные фонари. В завершении подрядчик поставил дорожные знаки.

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