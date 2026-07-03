Антинаркотическая акция прошла в библиотеках Брянска

2026, 03 июля 10:11

Антинаркотическая акция прошла для детей в библиотеках Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В детских библиотеках города Брянска на текущей неделе состоялась антинаркотическая акция «Цени свою жизнь». Сотрудники учреждений провели цикл мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Юные читатели посетили выставки и поучаствовали в профилактических беседах. Участники узнали, почему наркотики не бывают безвредными, как вести себя, если предлагают попробовать, какая существует ответственность за распространение запрещённых веществ. На спортивных эстафетах ребятам на практике узнали, что спорт укрепляет здоровье, заряжает энергией и дарит отличное настроение.

Также библиотекари раздавали информационные буклетов о вреде пагубных привычек и пользе здорового образа жизни.