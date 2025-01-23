Две брянские школьницы стали призёрами международного конкурса антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Церемония награждения финалистов Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» прошла в Брянске. В конкурсе участвовали свыше 41 тысяч работ из более чем из 30 стран. 35,5 тысяч работ подготовили представители России. Победителей выбирало международное жюри из представителей 11 государств. Победителями и призёрами стали 27 человек. В их числе — две участницы из Брянской области.
В номинации «Лучший рисунок» в возрастной группе от 10 до 15 лет с работой «Коррупция заканчивается плохо» второе место заняла ученица 9-го класса лицея №1 Брянского района Татьяна Слабоус. А шестиклассница из гимназия №7 имени Героя России С.В. Василёва Анастасия Симоненкова с работой «Против коррупции» стала третьей.
Прокурор Брянской области Александр Войтович вручил девочкам медали и памятные подарки с символикой конкурса.
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