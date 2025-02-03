Брянские школьники и студенты встретились с участниками СВО в театре кукол. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском областном театре кукол открыли Год защитника Отечества. Там прошла встреча «Герои на все времена». На мероприятие пригласили студентов Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и старшеклассников лицея №27, школ № 28, 35, 36 и 41 Брянска.

Ребята посмотрели спектакль «Кто не спрятался, я не виноват» (6+), посвящённый подвигу брянских партизан в годы Великой Отечественной войны. Также гости познакомились со сценографией и персонажами спектакля «БАХ-БАХ-БАХ!» (6+). Он тоже посвящён Великой Отечественной войне.

После этого с молодёжью пообщались участники спецоперации Дмитрий Романцов и Сергей Макаренков, а также с председателем регионального Комитета семей воинов Отечества Брянской области Мариной Седневой. Её сын, военный медик Дмитрий Седнев, погиб на Донбассе.

Также желающие написали письма бойцам – участникам специальной военной операции.