Брянские школьники летом катаются на коньках бесплатно

Школьники из лагерей в июне катаются на коньках в ледовых дворцах Брянска бесплатно. Об этом сообщили в городской администрации.

Во дворцах «Десна» Бежицы и в Володарском районе впервые в июне не стали растапливать лёд. До этого года катки закрывали, а заново лёд заливали в июле, когда начинались сборы спортсменов.

«Нами принято решение предоставить лед детям в летние каникулы. Причем совершенно бесплатно школьники смогут воспользоваться не только катком, но и прокатным оборудованием», — подчеркнул первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Первыми стали ребята из лагеря школы №43. Они покатались в ледовом дворце «Десна».

«В дальнейшем спорткомплексы смогут принять от 100 до 150 ребят в день. Сейчас корректируется график посещения ледовых площадок школьниками города. Он будет опубликован на официальных страницах в социальных сетях спортклубов», — уточнил директор «СК «Брянск» Дмитрий Ларин.