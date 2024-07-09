Брянские школьники отличились на военно-патриотических сборах

Брянские школьники отличились на межрегиональных полевых военно-патриотических сборах в Подмосковье. Об этом рассказали в городской администрации.

Межрегиональные полевые военно-патриотические сборы прошли в городе Подольске. В них участвовали школьники из Московской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской областей, ЛНР, а также Республики Беларусь.

Юные патриоты изучали основы оказания первой помощи, управления беспилотниками, строевой, тактической, огневой и физической подготовки. Также в программу сборов вошли туристический блок и стрельба.

Брянск представили ученики школ №33, 61, 67 и кадетской школы им. Героя России В.И. Шкурного. Руководитель сборной преподаватель-организатор ОБЖ школы №67 Владимир Володин.

По итогам сборов ученик школы №61 Олег Новицкий вошёл в восьмерку лучших юнармейцев. А отряд под руководством командира из школы №67 Кирилла Казначеева занял первое место в военно-тактической игре.