Мемориальную доску в честь военного установили в школе №4 Брянска

2026, 21 октября 17:31

Мемориальную доску в честь военного установили в школе №4 Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе.

21 октября в школе №4 города Брянска прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски. Памятное мероприятие посвятили выпускнику учебного заведения Дмитрию Анцифрову. Он погиб 20 ноября 2023 года в боях под селом Клещеевка Артемовского района в ДНР. Дмитрий Анцифров посмертно награждён орденом Мужества.

В церемонии приняли участие ученики и работников учебного заведения, родных бойца, его бывшие одноклассники. Пправо открыть мемориальную доску предоставили директору школы Елене Шатковской и сестре героя Наталье Геннадьевне.

«Открытие этой доски — дань памяти мужеству Дмитрия Геннадьевича и всех бойцов, всех, военнослужащих, которые с оружием в руках стоят на страже рубежей нашей страны. Их подвиги навсегда будут вписаны в страницы ратной истории Отечества», — подчеркнул глава Советского района Денис Семенов.

Память погибших при исполнении воинского долга участники митинга почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы.