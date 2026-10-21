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Общество

Мемориальную доску в честь военного установили в школе №4 Брянска

2026, 21 октября 17:31
Мемориальную доску в честь военного установили в школе №4 Брянска
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Мемориальную доску в честь военного установили в школе №4 Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе.  

 

21 октября в школе №4 города Брянска прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски. Памятное мероприятие  посвятили выпускнику учебного заведения  Дмитрию Анцифрову. Он погиб 20 ноября 2023 года в боях под селом Клещеевка Артемовского района в ДНР. Дмитрий Анцифров посмертно награждён орденом Мужества.

В церемонии приняли участие ученики и работников учебного заведения, родных бойца, его бывшие одноклассники. Пправо открыть мемориальную доску предоставили директору школы Елене Шатковской и сестре героя Наталье Геннадьевне.

«Открытие этой доски — дань памяти мужеству Дмитрия Геннадьевича и всех бойцов, всех, военнослужащих, которые с оружием в руках стоят на страже рубежей нашей страны. Их подвиги навсегда будут вписаны в страницы ратной истории Отечества», — подчеркнул глава Советского района Денис Семенов.

Память погибших при исполнении воинского долга участники митинга почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы.

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