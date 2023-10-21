Брянские школьники победили во Всероссийском конкурсе «Без срока давности»

Два проекта брянских школьников победили во Всероссийском конкурсе «Без срока давности». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». В нём участвовали более 3 тысяч человек из 72 регионов. В число победителей вышли проекты из шести областей, в том числе и две команды из школ Брянщины.
Так, ученица лицея №1 имени Д.С. Езерского города Жуковки вместе с педагогом Ириной Гаковой представили работу «Преступления нацистов во время Великой Отечественной войны в Жуковском округе Брянской области».
А ученики Первомайской школы Клинцовского района Никита Шаховский, Даниил Плахотин и Кристина Феськова представили проект «Места памяти – безмолвные свидетели прошлого».
«У России непростая, но великая судьба. То, что нам завещано нашими великими предками, мы, как священный огонь, передаем будущим поколениям. В этом действии отражена миссия учительства и в этом заключается одна из важных задач проекта «Без срока давности». Проект – неотъемлемая часть системы патриотического воспитания современной России», — сказал ректор МПГУ Алексей Лубков.
Финалисты конкурса посетили достопримечательности столицы и выставку «Судебные дела по процессам о геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за период с 2020 года по настоящее время». Последнюю подготовили сотрудники МПГУ и эксперты Федерального архивного агентства.
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