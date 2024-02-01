Брянские школьники посетили музей «Партизанская поляна»

40 школьников Брянска посетили патриотическое мероприятие в музее «Партизанская поляна». Об этом рассказали в городской администрации.

В музее «Партизанская поляна» прошло мероприятие «Партизанская семья, преемственность поколений». Там собрались 40 ребят из школ Фокинского района.

Внук партизан Николая Лилякова и Раисы Семиохиной Константин Черников рассказал детям о судьбе своей семье в годы войны. Его героические дедушка и бабушка воевали с фашистами в отряде имени Микояна.

«Мы хотим разбудить у нашей молодёжи интерес к истории своей семьи. У всех в роду были бабушки и прабабушки, которые героически сражались с фашистами. После таких мероприятий подростки, наверняка, захотят узнать о них больше, станут гордиться своими родными», — отметила руководитель отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии Анжелика Белокопытова.