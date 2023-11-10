Брянские школьники встретились с участником спецоперации

В школе Брянского соединения прошла встреча с участником спецоперации. Военнослужащий Богдан Шароварин рассказал детям о боевых буднях и быте солдат. Он также поблагодарил ребят за письма и рисунки военнослужащим. Военный отметил, что эти послания поднимают боевой дух и дают веру в себя.

Школьники из Брянского соединения познакомились с участником спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Сплочённость и братство В областном центре состоялся фестиваль национальных культур. Мероприятие ежегодно проходит накануне Дня народного единства. Как отмечали организаторы, ключевой целью фестиваля является укрепление сплочённости и братства народов, населяющих Смоленщину. В своём обращении к собравшимся заместитель Председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов отметил, что сегодня как никогда важно развивать и укреплять межнациональные связи и отношения между народами,

На татами по традиции Масштабный фестиваль борьбы «Юность России» прошёл при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». В этом году в областной центр приехали команды из 17 субъектов страны, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, который возглавляет в регионе попечительский совет Федерации дзюдо и партпроект «Zа самбо», пожелал участникам ярких поединков и честной

Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 13,7% за 10 месяцев В январе-октябре 2023 года погрузка на станциях ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 2,5 млн тонн, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн тонн (рост в 1,2 раза к январю-октябрю 2022 года); строительных грузов – 274