Брянские школьники встретились с женщиной-капитаном атомного ледокола

Унечские школьники из «Движения первых» встретились с женщиной-капитаном атомного ледокола Мариной Старовойтовой из Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В школе №3 Унечи прошла встреча с первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола Мариной Старовойтовой. Пообщались с ней ребята из «Движения Первых». Марина Старовойтова рассказала о специфике службы на ледоколе и о деятельности предприятия «Атомфлот».

Уроженка Брянщины карьеру в море начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневального. После работы на торговых судах и учёбы она вернулась в атомный флот. На судне «Ямал» она стала старшим помощником капитана. Теперь она управляет этим атомоходом.

Источник: Движение Первых Унечского района