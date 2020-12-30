Брянские следователи поздравили с Новым годом воспитанников Дома ребенка в Карачеве

Сотрудники СУ СКР по Брянской области в канун Нового года привезли подарки в специализированный Дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики в Карачеве.

Следователи привезли в Дом ребенка стиральную машину, детское питание и средства защиты для персонала учреждения.

СУ СКР курирует Дом ребенка в Карачеве на протяжении многих лет. Следователи поздравляют персонал и воспитанников со всеми праздниками.