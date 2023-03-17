Брянские следователи поздравили ветерана войны с днём рождения

Брянские следователи поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.
Сотрудники брянского СК пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны. Они регулярно навещали семью Торшиных Алексея Павловича и Марию Александровну. Вместе они прожили в браке 72 года и пережили годы Великой Отечественной войны, немецкая оккупация, попытка угона в плен в фашистскую Германию.
В августе 1943 года Алексей Павлович и Мария Александровна, выросшие в соседних деревнях, были еще детьми. Немцы, отступая, взяли их с собой в качестве пленных.
«Ночевали в поле, ели что придется, что находили по пути», — рассказывает Алексей Павлович.
Только через месяц около села Красный рог Почепского района оккупантов уничтожили красноармейцы.
В 1944 году они приехали в Брянск, где Алексей Павлович трудился на 192-м Центральном заводе железнодорожной техники, изготавливая военную продукцию для фронта, а Мария Александровна работала налоговым агентом.
В декабре 2022 года на 95-м году жизни Марии Александровны не стало. Сейчас Алексей Павлович окружен заботой детей и внуков.
В день его 95-летия сотрудники следственного управления передали ветерану поздравления руководителя СК по Брянской области Максима Лукичева и подарили современный телефонный аппарат для общения с близкими.
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