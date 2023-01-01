Брянские спасатели проверили магазины с пиротехникой

Сотрудники брянского МЧС проверили точки продаж пиротехники. Об этом сообщили в региональном спасательном ведомстве.

Сотрудники подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Брянской области в преддверии новогодних каникул провели рейды по местам продажи пиротехнической продукции. Инспекторы госпожнадзора напоминали продавцам о пожарной безопасности при хранении пиротехники. Специалисты проверили условия, сертификаты качества продукции и срок годности изделий.

Сотрудники госпожнадзора напомнили о действующих ограничениях. Так, с 15 декабря можно использовать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.