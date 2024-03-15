Брянские строители поучаствовали в выборах президента РФ в Брянке
Брянские строители проголосовали на выборах президента России в луганской Брянке. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.
В подшефной Брянке Луганской Народной Республики брянские строители продолжают восстанавливать социальные объекты и коммунальную инфраструктуру. В прошлом году они работали на 40 объектах. В этом году в планах – ещё 56.
В Единый день голосования на выбора президента России брянские строители исполнили гражданский догл на участке в Брянке.
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