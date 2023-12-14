Брянские студенты встретились с участником спецоперации из спецотряда «Ахмат». об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Фонд «Защитники Отечества» организовал встречу студентов Брянского училища олимпийского резерва встретились с участником специальной операции. Ветеран боевых действий Алексея Коршунова служил в составе спецотряда быстрого реагирования «Ахмат». Студентам военнослужащий рассказал о боевом пути и однополчанах.