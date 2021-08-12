Брянские таможенники изъяли партию гашишного масла

Международная посылка шла из Польши в Россию.

Сотрудники брянской таможни нашли в международной посылке флаконы с неизвестной маслянистой жидкостью.

Как заключил эксперт, в составе жидкости есть масло каннабиса. Масса всех флаконов составила более 30 грамм, что является крупным размером.

«Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей», – поясняет пресс-секретарь Брянской таможни Виктория Жижикина.

По данному факту возбудили уголовное дело.