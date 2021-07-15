Брянские таможенники не позволили отправить посылку с древними крестами

14 июля сотрудники Володарского таможенного поста проверяли международные посылки и в одной из них обнаружили культурные ценности из металла.

Приглашенный на проверку эксперт подтвердил, что крест киотный восьмиконечный «Святое распятие с предстоящими праздниками и херувимами» и крест напрестольный восьмиконечный «Святое распятие» изготовлены более 50 лет назад.

Посылку, которая следовала из России в Республику Молдова, задержали. На отправителя возбудили административное дело.

Как пояснил первый заместитель начальника таможни Дмитрий Машаров, предметы относятся к культурным ценностям, необходимо задекларировать и предъявить документы, которые подтвердят соблюдение запретов и ограничений, установленных в отношении подобного рода товаров.