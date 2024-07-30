Брянские таможенники передали конфискованные товары Минобороны России

Брянские таможенники передали конфискованные товары на шесть миллионов рублей Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Брянские таможенники передали Минобороны России товары, стоимостью шесть млн рублей. Они были конфискованы и обращены в федеральную собственность по решению суда.
Так, за нарушения таможенного законодательств были изъяты осветительные приборы, светодиодные лампы, датчики движения, сетевые фильтры, кабели, розетки, удлинители и защитные элементы. Их отправят в зону спецоперации группировкам войск «Запад» и «Север», а также в военные части новых субъектов страны.
«Передача товаров — результат грамотно выстроенного взаимодействия таможенных органов, направленного на достижение общей цели: помощи нашим военным в зоне СВО. Очень важно в это непростое время объединить усилия, ведь любая помощь и поддержка важны для фронта», — отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев».
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