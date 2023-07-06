Брянские танцоры завоевали шесть наград на конкурсе в Подмосковье

Танцоры брянской «Фантазии» заняли шесть призовых мест на конкурсе «Гранд Данс 2023» в Подмосковье. Об этом сообщил в городской администрации.

В Красногорске завершился конкурс «Гранд Данс 2023». В нём участвовали воспитанники коллектива «Фантазия» областного методического центра «Народное творчество» Брянска.

В европейской и латиноамериканской программе среди юниоров первые места заняли Никита Жариков и Александра Львутина. В группе дети 10-11 лет Архип Воробьёв и Ульяна Пивоварова дважды взяли серебряную награду по «латине» и «стандарту». Также брянская пара завоевала золотые медали в многоборье. Архип и Ульяна стали обладателями золотого кубка детского командного первенства.