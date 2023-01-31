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Брянские тренеры получат 26 квартир

2023, 31 января 13:09 Общество
Брянские тренеры получат 26 квартир
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В этом году тренеры Брянской области получат 26 квартир, а медики — 60. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области в своём телеграм-канале рассказал о предоставлении жилья медикам, тренерам и деятелям культуры, приезжающим в наш регион. Специалист получает квартиру в собственность, отработав в регионе десять лет.

 «С 2018 года, начала реализации программы обеспечения жильем медработников, из областного бюджета на эти цели был выделен 1 млрд рублей. За это время приобретено 305 квартир для наших врачей. В 2023 году планируется закупить еще 60 квартир для медиков», —  отметил Александр Богомаз. 

Также, за два года жильё получили 11 работников культуры и искусства. 

«С 2021 года реализуется программа обеспечения жильем тренеров, приезжающих работать в Брянскую область, причем не только из разных регионов России, но и из Республики Беларусь. Приобретено 19 квартир, в этом году будет закуплено еще  26», —  заключил Александр Богомаз.

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