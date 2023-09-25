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Брянские управленцы участвуют в программе «Гостеприимные города»

2023, 25 сентября 13:55 Общество
Брянские управленцы участвуют в программе «Гостеприимные города»
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Брянская делегация участвует в программе «Гостеприимные города» в Сколково. Об этом сообщили в городской администрации. 

Образовательная программа «Гостеприимные города» стартовала в московской школе управления  «Сколково».  В ней участвует брянская делегация: начальник управления по строительству и развитию города Татьяна Волкова и руководитель комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства городской администрации Сергей Чернов. 

В Сколково собрались сотни управленцев из 200 городов России. Они обсуждают особенности внутреннего туризма, повышение качества сервиса и продвижение туристической инфраструктуры.

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