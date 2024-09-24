Брянские вальщики стали третьими на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном управлении лесами.

В Перми прошёл девятый чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2024». В нём участвовали свыше 140 человек из 21 региона России и Республики Беларусь.

Соревнования проходили в личном и командном зачётах. Мастерство вальщиков оценивали судьи из семи регионов страны.

Брянщину представили первый замначальника управления лесами Павел Шматов, тренер Алексей Маркин и вальщики Андрей Азарин, Владимир Буянов и Сергей Козорез. В командной эстафете они стали победителями. Владимир Буянов завоевал серебряную награду в упражнении «Раскряжевка точным резом» и бронзовую – в упражнении «Замена цепи». В командном зачёте брянские вальщики стали третьими.