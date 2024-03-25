Брянские ветераны СВО побывали на экскурсии в Подмосковье
Брянский фонд отправил ветеранов СВО на экскурсию в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» организовал для ветеранов СВО экскурсии в Подмосковье. С поездкой помогло и региональное представительство Всероссийского общества инвалидов.
Так, военнослужащие Владислав Рыженков и Руслан Моисеев посетили Дмитровский кремль, Сергиев Посад и музей Жостово. Такие поездки, помогают ветеранам быстрее вернуться к привычному образу жизни.
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