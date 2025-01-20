Брянские волейболисты вышли в четвертьфинал первенства России

Брянские волейболисты «Спартака» вышли в четвертьфинал первенства России. Об этом сообщили в городской администрации.

В Десногорске Смоленской области прошёл заключительный групповой этап первенства России по волейболу первой лиги. Участвовали в нём воспитанники брянского городского спортивного комбината «Спартак». Они выиграли три матча.

Встреча с командой «Орёл» закончилась со счётом 3:2. А соперников из десногорского «Полимера» и белгородского «Белогорья-3» «Спартак» разгромил с одинаковым счётом 0:3.

В итоге брянцы вышли в четвертьфинал. Там они сыграют с командами из Саранска, Костромы, Иваново и Тулы.

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