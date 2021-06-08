Брянские волонтеры отремонтируют дом на улице Горького

В Брянске пройдет фестиваль «Том Сойер Фест».

В Брянске проведут новый многодневный фестиваль «Том Сойер Фест». Акция направлена на восстановление исторической среды. Об этом сообщили волонтеры, которые выступают в роли организаторов фестиваля.

На презентации активисты поделились своими взглядами на преображение центральной части города. Они хотят восстановить дом по улице Горького, 10, а также собрать полную информацию о прежних владельцах исторического здания.

Строение уникально своим прошлым. Об этом свидетельствует его местоположение – пересечение улиц Горького (старое название – Авиловская гора) и Луначарского (старое название – Старособорная).

В первые дни июля волонтеры планируют торжественно открыть фестиваль и сразу приступить к обновлению дома. Помимо косметического ремонта фасада, они починят крышу, систему водоотведения, укрепят подвал и выполнят другие задачи по улучшению состояния постройки.