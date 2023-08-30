Брянские волонтеры разыскали в лесу пожилую женщину

Брянские волонтеры разыскали пожилую женщину, которая провела ночь в болоте в лесу. О чудесном спасении рассказали в отряде «Лиза Алерт».

В Клетнянском районе потерялась пожилая женщина. Вместе с супругом она пошла в лес за грибами. Но в оговоренное время пенсионерка не вернулась к машине. Родные не смогли ее найти самостоятельно. Но наступил вечер. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

К двум часам ночи в лес вышли поисковые группы. Они пробирались сквозь бурелом, заросли крапивы и болото. В седьмом часу утра одна из поисковых групп услышала голос женщины. Бабушку нашли в болоте. Идти женщина не могла . На ее эвакуация отправилась еще одна группа. Им предстояло преодолеть более трех километров.

Часть пути удалось проехать на машине, но последние полтора километра волонтеры шли пешком, в том числе найти сухое место на болоте.

Обратный путь был не менее сложным для спасателей, но они справились. Женщину передали медикам и родственникам.