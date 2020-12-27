Брянские волонтеры вручают новогодние подарки детям медиков

Волонтеры брянского регионального штаба всероссийской акции «Мы вместе» начали вручать новогодние подарки детям медицинских работников коронавирусных госпиталей.

Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, дети медперсонала госпиталей получают сладкие подарки от волонтеров, одетых в костюмы волшебников.

— Этот год оказался для медицинских работников особенно сложным. Многие врачи практически жили на работе, а родные поддерживали их на расстоянии. Волонтеры-медики решили поздравить семьи медицинских работников, в которых есть дети и помочь им ощутить дух праздника, — цитирует региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области руководителя центра координации региональных волонтерских штабов акции #МЫВМЕСТЕ, председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павла Савчука.

Волонтеры доставят подарки детям медиков из коронавирусных госпиталей Брянской областной больницы, Брянской городской детской больницы №1, городских больниц №2 и №4, Брянской областной инфекционной больницы, Брянской межрайонной больницы, Клинцовской ЦРБ, Сельцовской городской больницы, Дятьковской районной больницы имени В.А. Понизова и Унечи.