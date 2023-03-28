Брянские волонтёры спасли из плена собаку

Брянские волонтёры «Лиза Алерт» спасли из колодца собаку. Об этом рассказали в официальной группе отряда в ВКонтакте.

Чудесное спасение произошло вечером 27 марта во время поисков 13-летней девочки в селе Жирятино. Пешая группа волонтёров «Лиза Алерт» обнаружила в открытом канализационном люке собаку в ошейнике.

«Сколько она провела там времени — неизвестно. По всей видимости не один день. Мы не смогли оставить грязное, голодное животное умирать», – отметили добровольцы отряда.

У колодца развернулась спасательная операция. Собаку освободили из холодного и сырого плена. Понедельник для брянского отряда «Лиза Алерт» стал дважды удачным.