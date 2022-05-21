Брянские загородные лагеря проверили в преддверии каникул

Устранить замечания руководство должно до лета.

В Брянской области межведомственная комиссия проверила готовность загородных лагерей к началу оздоровительного сезона.

Сотрудники МЧС, полиции, Роспотребнадзора и департамента образования в первую очередь проверяли антитеррористическую и противопожарную защищённость лагерей, наличие средств пожаротушения, сигнализации. Комиссия также изучила готовность пищеблоков и медицинских пунктов к приёму детей. Проверили и состояние спортивного и игрового оборудования.

Замечания у комиссии были. Руководство лагерей и санаториев обязаны устранить недостатки до начала каникул.