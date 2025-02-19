Брянский аэропорт: первые шаги к возобновлению работы

Масштабная модернизация преобразила брянский аэропорт за время вынужденного простоя с июня 2022 года.
Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, установка современного светосигнального оборудования и расширение пассажирского перрона позволят одновременно размещать девять воздушных судов вместо прежних трех. Обновленная инфраструктура готова к приему крупных самолетов вместимостью до 250 пассажиров в круглосуточном режиме.
Как выяснили журналисты сайта АиФ-Брянск, это только начало позитивных изменений. В планах – строительство нового аэровокзального комплекса площадью 22 тысячи квадратных метров. Проект готовится к прохождению государственной экспертизы.
На фоне продолжающейся модернизации аэропорт объявил о наборе персонала. Открыты вакансии руководителя полетов, инженера по радионавигации, диспетчеров службы движения и спасателей.
После возобновления работы брянский аэропорт станет крупным авиационным хабом для внутренних и международных рейсов. Ожидается пятикратный рост пассажиропотока.
Фото https://vk.com/aero_mab
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