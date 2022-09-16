Брянский ансамбль победил на ТВ-шоу

Народный ансамбль русской песни «Околица» из телевизионного частушечного шоу «Эх, Семёновна!»

В Москве в Культурном центре «Рублево» прошли съёмки телевизионного частушечного шоу «Эх, Семёновна!». В конкурсе участвовали 12 ансамблей. Коллективы выступали по 3 номинациям в три тура.

Брянскую область представил народный ансамбль русской песни «Околица» Дома культуры посёлка Бежичи. Коллектив успешно выступил во всех трех номинациях. Брянцы в полуфинале обошли конкурсантов из Владимира, а в финале – Тульских исполнителей.

Также брянская «Околица» поучаствовала в концерте, посвященном 875-летию города Москвы.