Брянский ансамбль направил грант на новое оборудование

Народный ансамбль танца «Калинка» из Новозыбкова направил 2 млн рублей на современное оборудование.

В рамках национального проекта «Культура» в городе Брянске прошёл зональный отборочный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Лауреатом и обладателем гранта стал народный ансамбль танца «Калинка» из Новозыбковского городского Дома культуры.

Два миллиона рублей коллектив направил на улучшения материально-технической базы. Для ансамбля купили хореографические станки, комплекс для растяжки мышц, компьютер, акустическую систему и фотоаппарат. Также была создана новая концертная программа. Коллектив выступит на центральных площадках Жуковки, Погара Злынки, Клинцов и Сельцо.

Директора департамента культуры Брянской области Елены Кривцовой отметила, что результат «Калинки» – это отличный пример и хороший стимул для развития творческих коллективов региона.