Два брянских ансамбля победили на Международном фестивале

Два брянских ансамбля победили на Международном конкурсе-фестивале «Жар-Птица России». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

Народные фольклорные ансамбли «Горошины» и «Макоша» из Брянской области поучаствовали в Международном конкурсе-фестивале «Жар-Птица России». Он прошёл в онлайн-формате. Жюри оценило выступления более 8 тысяч творческих коллективов и исполнителей из 15 стран мира.

В номинации «Вокальное искусство (Аутентичный фольклор)» брянские «Горошины» исполнили хороводную песню Брасовского района «Выйду ль я на улицу». А «Макоша» в номинации «Вокальное искусство (Фольклорное пение)» представили композицию «Девичьи песни Стародубья». Оба коллектива стали Лауреатами I степени.