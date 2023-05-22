Брянский ансамбль получил Гран-при Международного конкурса

Брянский ансамбль «Десняночка» получил Гран-при Международного конкурса. Об этом сообщили в городской администрации.

Ансамбль народного танца «Десняночка» из школы №72 Брянска выступил на Международном фестивале-конкурсе сценического искусства «Planet of Arts – 2023», который прошёл в Казани. Подготовительная группа коллектива и дуэт завоевали три первых места и Гран-при конкурса.

Также солисты «Десняночки» побывали на экскурсиях и обменялись опытом с коллективами из Ростова-на-Дону, Каменск-Шахтинска, Краснодара и Казани.