Брянский ансамбль поучаствовал в этномарафоне в Орле

Брянский ансамбль «Зарянка» поучаствовал в этномарафоне в Орле. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В Орле прошёл этномарафон «Троицкие гуляния». Орловский областной центр «Народное творчество» организовал его на грант Российского фонда культуры. В празднике участвовали фольклорные коллективы из Липецка, Курска, Брянска, Воронежа, Ростова – на Дону, Орла и Орловской области.

В фольклорно-театрализованном представлении «Зеленые Святки» выступил Брянский образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка». Юные артисты продемонстрировали игру на традиционных фольклорных инструментах и пели обрядовые песни программа. Выступление брянского коллектива посмотрели жители и гости Орла на четырёх концертных площадках.