Брянский ансамбль привёз пять наград с Международного конкурса
Брянский ансамбль «Радуга» привёз пять наград с Международного конкурса «ART-VIVAT». Об этом сообщили в городской администрации.
В Москве прошёл IV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «ART-VIVAT». В нём участвовал народный хореографический ансамбль «Радуга» брянского Дворца культуры имени Медведева.
Диплом лауреатов первой степени артисты получили за номер «Выйду на улицу». Также на счёту брянского коллектива две награды второй степени за постановки «Маки» и «Птицы». Номер «Цветы» стал лауреатом третьей степени. А за выступление «Пересуды» брянская «Радуга» получила специальный приз за сохранение традиций.