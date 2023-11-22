Брянский ансамбль стал лауреатом Московского фестиваля

Брянский ансамбль «Зарянка» стал лауреатом второй степени на Московском фестивале казачьей культуры «Песни нашей Победы». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В концертном зале «Измайлово» прошёл Московский юношеский фестиваль-конкурс казачьей культуры «Песни нашей Победы». Мероприятие посвятили участникам спецоперации.

Детские коллективы из 35 регионов России прошли видеоотбор. Только 15 коллективов выступили на фестивале. Среди них и народный фольклорный ансамбль «Зарянка» Дворца культуры железнодорожников Брянска.

«Зарянка» исполнила казачьи песни Краснодарского края и Ростовской области. В номинации «Вокал. Фольклорный ансамбль. Любители. Смешанная группа» брянский коллектив стал лауреатом второй степени. А руководитель ансамбля Татьяна Ситникова получила благодарственное письмо от организаторов.

Также «Зарянка» поучаствовала в мастер-классе руководителя Школы традиционной культуры «Махоня» Натальи Кривопуст.