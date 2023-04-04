Брянский ансамбль стал лауреатом Всероссийского конкурса

Брянский ансамбль «Зарянка» стал лауреатом первой степени на Всероссийском конкурсе. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В рамках Всероссийского фестиваля-форума культур и традиций народов России «Московское Подворье» в Москве прошёл Всероссийский конкурс народного творчества «Раздолье» и X Юбилейный конкурс народного творчества «Золотые кружева». На мероприятие приехали более пяти тысяч исполнителей народной песни и народного танца из 15 регионов.

Образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка» городского Дворца культуры железнодорожников Брянска представил на конкурсы четыре программы. Они выстроены на основе традиционного песенного и инструментального фольклорного материала Брянской области.

В номинации «Народный вокал» старшая группа ансамбля получила дипломы лауреатов первой степени. Солисты ансамбля также удостоились наград.