Брянский ансамбль вернулся с наградами из Великого Новгорода

Брянский ансамбль «Зарянка» завоевал два Гран-при на Всероссийском конкурсе в Великом Новгороде. Об этом рассказали в городской администрации.

Всероссийский конкурс национальных культур, фольклора и ремёсел «Истоки» прошёл в Великом Новгороде. В нём участвовали более двух тысяч юных талантов.

Регион представил фольклорный ансамбль «Зарянка» из Брянска. В номинации «Народный вокал. Ансамбль» коллектив получил Гран-при. Также высшую награду завоевала солистка Таисия Рыжова. Ещё в номинации «Сольное народное пение» Нина Емельяненко, Елизавета Смертеева, Николай Вахрашин и Анна Морозова получили дипломы лауреатов первой степени, а Полина Коляда – диплом лауреата второй степени.

Кроме того, «Зарянка» посетила новгородский музей-заповедник, Софийский собор и музей «Витославлицы».