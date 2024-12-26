Брянский ансамбль «Юность» получил почётное звание
Министр культуры присвоил почётное звание брянскому ансамблю «Юность». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала приказ о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества». Госнаграды получили 49 творческих объединений. В их число вошёл и детский коллектив ансамбля танца «Юность» Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина.
Коллектив регулярно становится победителем и призёром региональных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивается на 5 лет за вклад в развитие культурной жизни региона.