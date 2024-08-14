Брянский ансамбль завоевал Гран-при международного фестиваля «На творческой волне». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Сочи прошёл международный фестиваль-конкурс «На творческой волне». В нём участвовали коллективы из Иркутска, Красноярска, Сыктывкара, Сочи и других городов. Регион представил образцовый ансамбль танца «Россияне» из Брянска.

Старшая группа коллектива выступила с сюжетной шуточной постановкой «Завидные женихи» и «Болгарский танец» в номинации «народный танец». За яркое исполнение ансамблю получил Гран-при фестиваля.