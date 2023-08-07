Брянский борец участвует в Играх стран СНГ

Брянский борец Магомед Магомаев в составе сборной России участвует в Играх стран СНГ в Белоруссии. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Минске в Республике Беларусь стартовали II Игры стран СНГ. В них участвуют около четырех тысяч спортсменов из 23 государств. Они разыгрывают 246 комплектов наград. В сборную России вошли 408 спортсменов, в том числе и брянский борец Магомед Магомаев.

Церемонии открытия Игр посетили более 17 тысяч болельщиков. Там также побывал директор департамента физкультуры и спорта Брянской области Максим Рудин. Он наблюдал за мероприятием вместе с заместителем председателя Могилевского областного исполнительного комитета Валерием Малашко и начальником управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергеем Новиковым.