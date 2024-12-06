Брянский центр «Сфера возможностей» стал призёром международной премии «МыВместе». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В День добровольца на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ подвели итоги одноимённой премии. Из 142 стран на неё поступило 50 тысяч заявок.

«Как сказал Президент, то, что столько людей приняли участие в конкурсе, это показатель того, что благородная миссия не имеет никаких границ и объединяет весь мир!» – подчеркнул Александр Богомаз.

В номинации «Помощь людям» заявился брянский центр комплексной коррекции и сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Сфера возможностей». Он занял второе место.