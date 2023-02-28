Брянский депутат отправил несколько автомобилей в ЛНР

Депутат Госдумы Николай Валуев отправил несколько автомобилей в ЛНР. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал об отправке в Луганскую Народную Республику несколько пикапов.

«В последний мой приезд ополченцы просили. Благодаря неравнодушным людям удалось быстро отреагировать. По прибытии на место в расположения запишем видео», – отметил брянский парламентарий.