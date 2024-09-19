Брянский детский сад выиграл во всероссийском конкурсе по охране труда

Брянский детский сад № 69 выиграл во всероссийском конкурсе по охране труда. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

В Сочи прошла IX Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ-2024). В ней участвовали почти восем тысяч человек из 89 регионов России и 27 стран. В их числе — представители департамента социальной политики и занятости населения Брянской области.

Для участников прошли свыше 150 мероприятий.

В номинации «Лучшая организация малого и среднего бизнеса в области охраны труда» всероссийского конкурса по охране труда победил брянский детский сад № 69 ОАО «РЖД». А Кадровый центр «Работа России» областного центра получил благодарность от Минтруда России за участие в «Вау-марафоне» по клиентоцентричности.