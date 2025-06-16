Брянский духовой оркестр поучаствовал в международном фестивале «Шкинь-Опера» в Коломне. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В Коломне Московской области прошёл IV Международный культурно-просветительский фестиваль «Шкинь-Опера». Он посвящён 250-летию со дня заключения Кючук-Кайнарджийского русско-турецкого мирного договора, который завершил Русско-турецкую войну.
На фестивале выступили более 600 артистов из регионов России, в том числе солисты из Херсона, Донецка, Крыма, а также из республики Беларусь. С сцены в центре города звучала опера, классическая и эстрадная музыка, произведения военных лет, песни из кинофильмов и мировые хиты.
Участие в масштабном мероприятии принял Брянский городской духовой оркестр. Коллектив выступил в программой в эпизоде «Марши Побед».
11.06.2025 11:27
Сохраняя наследие
Наш регион обладает богатым культурным наследием. И чтобы сохранить эту ценность, нужны профессионалы. Вместе с одним из ведущих и старейших творческих вузов страны – Московским архитектурным институтом – Смоленщина планирует готовить высококлассных специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников архитектуры. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Глава региона ранее обсудил возможность реализации сетевой образовательной программы
11.06.2025 11:26
Вот они, каникулы!
В регионе стартовала летняя оздоровительная кампания. Заработали 180 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнут более восьми тысяч человек. Также в регионе будут открыты и палаточные лагеря, куда отправятся свыше 500 детей. Кроме того, на оздоровительных сменах в 10 стационарных лагерях побывают более 10 тысяч юных смолян. По словам губернатора Василия Анохина, 500 ребят отдохнут в
11.06.2025 11:25
Телемедицина с доставкой на дом
В регионе постепенно повышают доступность и качество медицинской помощи. Одно из направлений этой масштабной работы – подключение фельдшерско-акушерских пунктов, которые работают в небольших деревнях и посёлках, к высокоскоростному Интернету. По словам губернатора Василия Анохина, в 2025 году такой связью было обеспечено 12 ФАПов в 8 округах. Благодаря этому более 5500 жителей получили возможность пройти онлайн
11.06.2025 11:23
Время СВОих
Как в регионе поддерживают участников спецоперации.Продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск». О ходе ее реализации рассказал губернатор Василий Анохин. Более 120 человек участников проекта уже успешно прошли собеседования. Глава региона назвал это ещё одним важным шаг на пути к подготовке управленцев из числа участников СВО. Итоговый список Следующий этап – проверка документов со стороны