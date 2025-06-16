Брянский духовой оркестр поучаствовал в международном фестивале «Шкинь-Опера» в Коломне. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Коломне Московской области прошёл IV Международный культурно-просветительский фестиваль «Шкинь-Опера». Он посвящён 250-летию со дня заключения Кючук-Кайнарджийского русско-турецкого мирного договора, который завершил Русско-турецкую войну.

На фестивале выступили более 600 артистов из регионов России, в том числе солисты из Херсона, Донецка, Крыма, а также из республики Беларусь. С сцены в центре города звучала опера, классическая и эстрадная музыка, произведения военных лет, песни из кинофильмов и мировые хиты.

Участие в масштабном мероприятии принял Брянский городской духовой оркестр. Коллектив выступил в программой в эпизоде «Марши Побед».