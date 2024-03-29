Брянский эксперт осудил поддержку безнаказанности «детей из хороших семей»

В посёлке Локоть Брасовского района стражи порядка задержали двух подростков. Молодежь стреляла по окнам машин и домов из пневматического пистолета. Жительница посёлка призвала не наказывать «мальчиков из хороших семей», а лучше запретить продажу пневматического оружия.

Участник «Экспертного клуба» Сергей Горелов такую точку зрения не поддержал. Он отметил, что нанести ущерб можно даже обычным камнем, а их запретить точно не получится.

«Когда в Бежице безработный сделал то же самое – пострелял из пневматики по окнам, против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ, ответственность там до пяти лет лишения свободы. Но если это не безработный, а «дети из хороших семей», то закон им не писан?» – добавил Сергей Горелов.

Брянский эксперт подчеркнул, что подростки уверены в своей безнаказанности, поэтому хулиганят.

«И что же, показать им, что они правы – действительно, ничего не будет? Потому что «мальчикам из хороших семей», в отличие от безработных, можно всё? Вот именно такой логикой и таким решением можно сломать им жизнь – безнаказанность подтолкнёт ко вседозволенности», – уверен Сергей Горелов.

Эксперт также подчеркнул, что освобождение от ответственности за проступки может сломать не только жизнь юных нарушителей, но и саму систему права.