Брянский эксперт поддержал идею о спецнаградах для юных Героев

Брянский эксперт поддержал идею о специальных наградах для детей, совершивших героические поступки.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой об учреждении специальной госнаграды для детей и подростков, совершивших героические поступки. Такое предложение он высказал руководителю Федерального агентства по делам молодёжи России Ксении Разуваевой.

Брянский участник «Экспертного клуба» Сергей Горелов поддержал эту идею. Он отметил, что отдельная награда подчеркнёт значимость достойных поступков молодёжи.

«В советские времена имена пионеров-героев знал каждый школьник, детям, совершавшим героические поступки, посвящались передовицы центральных газет. Думаю, нужно возрождать эту традицию», – подчеркнул Сергей Горелов.